Le possibilità



Lucumí: la scelta di Thiago Motta

Lasi prepara a vivere un mercato di gennaio intenso, con la necessità di rinforzare il reparto difensivo. I lunghi infortuni dihanno creato un’emergenza, e con un budget limitato, il direttore sportivo Cristianodovrà muoversi con abilità e un tocco di creatività per soddisfare le richieste di Thiago Motta. Ne scrive Calciomercato.com.Il nome che spicca tra le possibilità è quello di. L’ex capitano dell’Inter rappresenta una scelta di grande affidabilità grazie alla sua esperienza, leadership e conoscenza del calcio italiano. Tuttavia, la Juventus dovrà monitorare attentamente la situazione al PSG, dove il difensore slovacco sta trovando maggiore spazio sotto la guida diAltri profili graditi includono Daviddel Feyenoord e Antonio Silva del Benfica. Entrambi giovani e talentuosi, rappresentano investimenti importanti, ma il loro costo elevato rende complesso un eventuale trasferimento a gennaio, tradizionalmente un mercato difficile per operazioni di alto profilo.Più accessibile è Ardian, che sta dimostrando una crescita significativa in Serie A e potrebbe rientrare nei parametri economici della Juventus. Anche Jakub Kiwior dell’Arsenal è un’opzione da monitorare: il difensore polacco offre duttilità e qualità nell’impostazione, caratteristiche molto apprezzate da Thiago Motta.Tra i profili valutati, spicca quello di Jhondel Bologna, espressamente indicato da Thiago Motta. Il colombiano ha dimostrato solidità in marcatura, ottime doti di impostazione e una perfetta conoscenza del campionato italiano, qualità che lo rendono un candidato ideale per il sistema del tecnico bianconero.La Juventus dovrà però fare i conti con le intenzioni del Bologna, che potrebbe non essere disposto a privarsi del suo difensore a metà stagione. I primi contatti tra i due club sono attesi nella prossima settimana. Durante l’estate, il direttore sportivo rossoblù Giovanni Sartori aveva valutatocirca 15 milioni di euro, cifra comunicata al Milan prima che i rossoneri si orientassero su Pavlovic.