Nelle ultime settimane il nome di, in uscita dal Borussia Dortmund complice la scadenza del suo contratto, è stato accostato alla Juventus per questa sessione di mercato. Il difensore classe 1988 infatti potrebbe rappresentare una ghiotta opportunità per la Vecchia Signora. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com però non si è mai andati oltre una semplice chiacchierata, nessuna trattativa concreta tra le parti. Hummels però potrebbe comunque finire in Serie A dove a momento sembra essere in forte pressing ilche avrebbe addirittura già avviato i contatti con il suo entourage, si prospetta quindi un colpo a zero. Si lavora ma la Juventus non dovrebbe essere un club in corsa per Hummels al momento.