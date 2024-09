Nato ad Aversa, in Campania, il 23 febbraio 2008 da genitori nigeriani,che ha fatto vedere il meglio di sé. Le sue doti atletiche sono importanti (alto 184, forte fisicamente e velocità di tutto rispetto) e abbinate a una buona padronanza tecnica gli hanno permesso negli anni di bruciare le tappe e giocare spesso sotto età. La Juventus, si legge, da oltre un anno monitora la crescita del classe 2008. In bianconero, poi, è arrivato uno che lo conosce molto bene: Michele Sbravati, ex "mago" delle giovanili del Grifone. Ahanor ha un contratto fino al 2027, il massimo possibile per la sua età.