CM - Juventus, il mercato dà uno scossone alla parola 'progetto': il motivo

La parola "progetto" riferita allanelle ultime ore ha subito qualche scossone, anche per via delle parole con cui Danilo si è congedato dai propri (ex) tifosi dopo la risoluzione del contratto. Ecco il commento di Calciomercato.com: "Una prima crepa nella parola "progetto" la vediamo nel tipo di operazioni di mercato che la Juventus sta concludendo in questa campagna acquisti invernale. In sintesi: cosa c'entrano i prestiti secchi con una progettualità pluriennale? Perché questa è la formula degli arrivi di(costo totale dell'operazione di 5,6 milioni ingaggio compreso + 2,6 di commissioni) e di(costo totale dell'operazione di 4,5 milioni ingaggio compreso) [...]. Al netto delle difficoltà oggettive del mercato di gennaio, i prestiti secchi della Juventus trovano le loro cause soprattutto nei tanti soldi investiti durante il mercato estivo, forse troppi alla luce del rendimento dei vari Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz".