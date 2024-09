Il capitano della Juventussta trovando decisamente poco spazio in questo avvio di stagione agli ordini del nuovo tecnico bianconero Thiago Motta. Alcune indiscrezioni sostenevano che il difensore brasiliano della Juventus stesse pensando di chiedere la cessione nel corso del mercato di gennaio. Stando a quanto riferisce oggi Calciomercato.com invece il capitano della Juventus non avrebbe intenzione di chiedere la cessione nel mercato di gennaio ma anzi vorrebbe giocarsi le sue carte e magari riprendersi un ruolo centrale in bianconero, a fine stagione si vedrà.