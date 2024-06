Tutte le strade portano a Roma. O alla Roma. Come scrive calciomercato.com, Fali Ramadani deve sciogliere il rebus Federico Chiesa: parla con Napoli e Bayern Monaco ma è quella giallorossa la destinazione più gradita al ragazzo. La telefonata di De Rossi ha scaldato il cuore dell’esterno ligure, il pressing in Nazionale di Mancini, Pellegrini, Cristante ed El Sharaawy non lo ha lasciato indifferente. C’è tanto amore e quella considerazione che sente non aver più dalla sua Juventus. E l'agente sarà a Trigoria la prossima settimana per parlare con la dirigenza della Roma.