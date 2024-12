Allegri può andare in Inghilterra?

Anche se ancora non c'è un nome definitivo, il futuro diè una delle principali incognite nel mondo del calcio, e molto dipenderà dai risultati della stagione in corso, sia dal punto di vista economico che progettuale. Tuttavia, il tecnico livornese è un candidato forte, e il suo nome circola insistentemente negli ambienti dirigenziali della Roma, pur non essendoci stati ancora contatti diretti. L'idea di Allegri alla Roma è stata avanzata da, un grande estimatore del tecnico, che lo conosce bene e apprezza la sua professionalità. Lo riporta Calciomercato.com.Massimiliano Allegri ha concluso il suo contratto con la Juventus a giugno, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del 30 giugno 2025. L'accordo raggiunto con il club bianconero prevedeva una rinuncia a circa metà del suo ingaggio, pari a 7 milioni di euro netti a stagione, più i bonus relativi alla qualificazione in Champions League e alla vittoria della Coppa Italia nella stagione 2023/24., tanto che Allegri si è dedicato allo studio dell'inglese già da mesi. Attualmente, è uno dei nomi accostati al West Ham per sostituire Julen Lopetegui. Se l'opzione londinese non dovesse concretizzarsi,. Tra questi, uno potrebbe essere proprio quello della, un’idea che apiace molto.