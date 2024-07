Tanto movimento per la Juventus sulle corsie esterne. Il club bianconero lavora per rinnovare l'attacco e in particolare gli esterni offensivi. Se Yildiz è sicuro di rimanere, decisamente diversa è la situazione di Federico Chiesa e Soulé. Ecco, ma qual è la strategia della Juve su questi due? Secondo quanto riferisce calciomercato.com,. sacrificare l’ex Fiorentina per confermare in rosa Matias Soule é la strategia scelta con l’avallo di Thiago Motta. La cessione di Chiesa quindi potrebbe spingere Soulé verso la permanenza.