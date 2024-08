Lo ricordate Charly? Arrivato nello scorso mercato invernale per rinforzare il centrocampo della Juventus in prestito dal Southampton. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com il centrocampista potrebbe fare ritorno in Serie A, la Lazio sarebbe fortemente interessata a lui. Anche se proprio pochi giorni fa in amichevole contro i biancocelesti Charly era stato protagonista di una rissa con Alessio Romagnoli costata a entrambi l'espulsione. Piace però anche al Flamengo che ha già offerto 18 milioni più bonus. Attenzione quidi che il ritorno in Serie A non è cosi scontato.