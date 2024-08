Juventus, tutti gli scenari sul caso Chiesa

Dopo l'attesa, le parole, cioè il confronto. E dopo il confronto? Punto di domanda grosso quanto il centro della, e non parliamo di un bilocale di periferia.e la Juventus sono arrivati alla prima fase di stallo dopo la prima fase del divorzio. Ossia: si sono detti tutto quello che c'era da dirsi, si sono confermate a vicenda tutte le incompatibilità. E adesso da una parte la Juve vorrebbe monetizzare dalla sua cessione - renderla imminente per quanto possibile -, dall'altra il calciatore aspetta la chiamata giusta e nel frattempo è il perfetto professionista. Pure per far cambiare idea a, magari.Per capire con quale insistenza si stia muovendo la, immaginate l'ultimo scenario contemplato da Cristiano Giuntoli in termine di preferenze: con Chiesa può accadere tutto, ma non che resti un altro anno e poi scappi via a zero, sfruttando dunque la scadenza. La beffa sarebbe forse più grande del danno, e il danno non sarebbe certo esiguo. Anzi. Da qui a dire che la Juve possa accettare tutto, specialmente a fine mercato, ce ne passa però tantissimo. Intanto i bianconeri attendono un responso più chiaro sulle giornate inglesi di, se qualcuno degli interessamenti registrati possa effettivamente sfociare in una richiesta di informazioni e successivamente in una proposta economica. C'è fiducia.