Juventus, contatti per Cancelo: la situazione

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci su un possibile ritorno di Joao Cancelo alla Juventus, dopo che il portoghese aveva giocato con la maglia bianconera nella stagione 2018-2019. Ecco la situazione raccontata da calciomercato.com.Di contatti con la Juventus per un eventuale ritorno ce ne sono stati. Ma il club del CFO Giuntoli ha sul mercato delle priorità che vanno rispettate, anche dopo aver accolto Douglas Luiz prima, Di Gregorio poi e Khéphren Thuram in terzo luogo. Cancelo, si legge, può diventare una pista credibile per la Juventus. Ma per il momento non ci sono le disponibilità per il costo del cartellino né per la cifra dell'ingaggio, che in Catalogna ammontava a 6 milioni. Servirà aspettare su questo fronte.