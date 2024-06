La trattativa per Calafiori



La clausola

Riccardo, reduce da una stagione straordinaria con il Bologna che ha visto il club qualificarsi per la prossima Champions League e il giocatore stesso guadagnarsi una convocazione agli Europei, ha chiaramente fissato il suo obiettivo: laSecondo quanto riportato da Calciomercato.com, nonostante il desiderio esplicito del giocatore di fare il grande salto, il Bologna si è mostrato inizialmente riluttante a trattare la sua partenza, come confermato dall'amministratore delegato ClaudioNonostante l'interesse reciproco trae la, la trattativa si presenta tutt'altro che semplice. Il Bologna, che perderà quasi certamente Zirkzee, ha fissato un prezzo elevato per il difensore classe 2002. Giuntoli, dirigente juventino, aveva inizialmente valutato Calafiori intorno ai, cifra che ilreputa non sufficiente per lasciar partire il talento emergente.Il Bologna ha acquisitolo scorso anno dalper 3 milioni di euro, garantendosi il 50% sulla futura rivendita. Questo limita il margine di guadagno del club emiliano, che ora punta a sfruttare l'ottima vetrina degli Europei per alzare ulteriormente il prezzo del giocatore. L'obiettivo è attirare offerte competitive da club come il Tottenham, potenzialmente disposti a superare la soglia dei 40 milioni di euro.