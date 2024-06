Di Lorenzo, ci sarà l'incontro con Conte?

Domani il tecnico salentino metterà la firma sul contratto che lo legherà al club azzurro per i prossimi tre anni, poi sarà protagonista in prima persona anche sul mercato.Il primo obiettivo è quello di far cambiare idea al capitano Giovanni Di Lorenzo e al suo agente Mario Giuffredi e per riuscirvi l’ex Tottenham intende parlare con entrambi di persona, come riferisce calciomercato.com. QUI vi abbiamo parlato della vicenda ricostruendo tutta la situazione e spiegando la posizione della Juventus, che è la squadra in pole position per ingaggiare Di Lorenzo in caso di addio del giocatore al Napoli.