Dal sito ufficiale della Juve, l'annuncio di un altro rinnovo in casa. Di seguito il comunicato del club.Per il classe 2003 sono 13 (con un assist a referto) le apparizioni della scorsa stagione – e totali – con la maglia della Juventus Next Gen. Il giovane esterno, infatti, era rientrato in bianconero nell’estate del 2023 dopo la produttiva stagione trascorsa in prestito all’Aurora Pro Patria. E adesso il rapporto con la Juventus prosegue per scrivere nuove pagine assieme: congratulazioni Clemente!