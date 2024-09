Claduio Chiellini, direttore della Juventus Next Gen, ha rilasciato delle dichiarazioni sull'importanza della seconda squadra in una lunga intervista. Di seguito le parole del dirigente bianconero, che si è concentratoCHIELLINI - "I ragazzi che arrivano in prima squadra riconoscono l’importanza del percorso che hanno fatto, basti pensare ad esempio a Savona e Mbangula che sono venuti a Biella a vedere la prima di campionato della Next Gen o a Yildiz che spesso è a Vinovo a vedere le partite della Primavera in cui ancora giocano alcuni dei calciatori che sono stati suoi compagni di squadra".