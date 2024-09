Victorha raggiunto un accordo con il. L'attaccante nigeriano, dopo aver negoziato i dettagli finali del trasferimento, partirà questa sera per la Turchia. Domani, Osimhen è previsto per le visite mediche presso il club turco, che rappresentano il passo conclusivo prima della firma ufficiale del contratto. Questa mossa segna un’importante svolta nella carriera del giocatore, che lascia il Napoli per affrontare una nuova avventura con il Galatasaray, un club ambizioso della Super Lig turca. La sua acquisizione è attesa con entusiasmo dai tifosi, che sperano di vedere Osimhen contribuire significativamente alla squadra. Lo riporta Sky Sport.