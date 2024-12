Clamorosa l'indiscrezione rilanciata dal portale Tribuna e confermata dal Chelsea: Mykhailo, attaccante classe 2001, è risultato positivo a un controllo anti-doping effettuato a fine ottobre dalla FA. Il primo test ha rilevato una sostanza proibita, e ora si attendono le controanalisi.Mudryk, sospeso provvisoriamente dalla Football Association, non gioca dal 28 novembre. L'allenatore Enzo Maresca aveva giustificato l'assenza parlando di "malattia", ma le ultime informazioni suggeriscono uno scenario diverso. Il Chelsea ha aperto un’indagine interna, mentre l’entourage del giocatore ipotizza una contaminazione, poiché la sostanza rilevata non sarebbe reperibile nel Regno Unito.Mudryk ha dichiarato di non aver assunto consapevolmente sostanze vietate e collabora con le autorità per chiarire l’accaduto. L’ex Shakhtar, acquistato nel gennaio 2023 per 100 milioni di euro, ha collezionato 15 presenze in stagione con 3 gol e 5 assist. Il precedente controllo, ad agosto, non aveva evidenziato irregolarità.