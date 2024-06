E' finita tra Igore la. L'allenatore croato ex Marsiglia, Juventus e Verona ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con il club biancoceleste con effetto immediato. Un annuncio che è la conseguenza dei due incontri molto tesi con Lotito e Fabiani e di un rapporto con la società che da tempo non è più idilliaco. Tudor non ha gradito l'addio di Kamada, che ha saputo rilanciare dopo le panchine con Sarri, e dalla Lazio non ha avuto le risposte che cercava in merito al prossimo mercato e alle strategie da adottare. Lo riporta calciomercato.com.