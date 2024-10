La Procura portoghese sta indagando ilper accuse di corruzione, frode fiscale e operazioni di compravendita fittizie. Il club di Lisbona è sospettato di aver effettuato transazioni false con il Vitoria Setubal, in particolare riguardo agli acquisti a parametro zero dei brasiliani Marcelo Hermes e Daniel dos Anjos, con commissioni sproporzionate. L'indagine mira a chiarire se tali operazioni servissero a immettere liquidità nelle casse del Vitoria, in difficoltà finanziarie. L'ex presidente del Benfica, Luís Filipe Vieira, è l'unico indagato. Il club potrebbe rischiare un'esclusione dalle competizioni per 6 mesi fino a 3 anni. Lo riporta O Globo.