Ciro Ferrara: 'Una sconfitta può far cambiare passo alla Juventus'

AFP via Getty Images



Napoli-Juventus, il commento di Ciro Ferrara

L'ex calciatore della Juventus Ciroha commentato la sfida dello stadio Diego Armando Maradona ai microfoni di Dazn. Le sue parole:"Forse una sconfitta fa cambiare passo alla Juventus. Sai, quando pareggi qualcosa in classifica si può muovere, quando perdi è diverso. La sconfitta fa prendere consapevolezza di poter dare qualcosa di più. Oggi è stata recuperata dal Napoli primo in classifica ma in passato è stata recuperata anche da squadre pi basse in classifica. Può farti prendere consapevolezza. Non ne esci bene".