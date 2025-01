Le parole di Ciro Ferrara su Thiago Motta

"Mi ha sorpreso la dichiarazione di Thiago per cui la vittoria non deve essere una ossessione. Conoscendo l’ambiente Juve… Io il primo giorno che arrivai mi sentii dire “Dobbiamo vincere”. E risposi “Va bene, ci proveremo”. Poi andò così per gran parte del tempo in cui giocai. La storia e il Dna bianconero raccontano questo" le parole di Ciroda Riyadh riportate da Tuttosport., la squadra giocava benissimo. Quest’anno sta incontrando qualche difficoltà. Il problema però non è Thiago Motta, ci tengo a dirlo. Il problema è la comunicazione. Quello che ci si aspetta da lui e dalla Juventus.È arrivato Conceiçao al Milan e la prima cosa che ha detto è che a lui del bel gioco non interessa. Gli interessa fare un gol più dell’avversario e non subirne. Ha subito specificato il percorso che vuole intraprendere. InveceUno, deve entrare in Champions. Due, deve cercare di lottare per lo scudetto. Tre, deve portare a casa almeno un titolo. Quattro, deve giocare bene. Anche Sarri arrivò alla Juventus con la priorità di fare vedere il bel gioco che poi non si è visto. Ma vinse".