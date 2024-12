Ciro Ferrara parla della Juventus

Ciro, ex calciatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di Dazn il momento attuale della Vecchia Signora sotto la guida di Thiago Motta. Le sue parole:CIRO- "Hai mandato via un allenatore vincente come Allegri perché secondo alcuni giocava male. Quindi il nuovo allenatore cosa deve fare? Deve giocare bene e vincere e non è una cosa facile. Anche da un punto di vista difensivo, anche contro il Lecce, la Juve ha corso parecchi pericoli, con il Venezia la Juventus ha subito tanto".