. Non è tardato ad arrivare il ricordo da parte delladi scomparso poco fa all'età di 59 anni dopo aver combattuto contro una malattia. Con la maglia bianconera Schillaci ha giocato in tutto 132 partite in tre stagioni, dal 1989 al 1992. Fu proprio grazie alla sua prima grande annata all'ombra della Mole che conquistò un posto in nazionale nei Mondiali giocati in casa. In totale ha chiuso la sua esperienza a Torino con 36 goal e 13 assist. Nelle stagioni alla Juve, Schillaci ha vinto la Coppa Uefa e la Coppa Italia, entrambe nel 1989/1990.