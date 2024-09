saluta lae va in Turchia.Ecco il comunicato del club sull'addio dell'attaccante classe 2000 della Next Gen: "Finisce l’avventura in bianconero di Christopher Lungoyi: è ufficiale il suo trasferimento a titolo definitivo al, squadra turca che milita nella Super Lig. L’attaccante nato a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, e di passaporto svizzero, ha giocato nella passata stagione in prestito all’Yverdon, nella Super League elvetica, collezionando 27 presenze e quattro goal. Ora lo attende una nuova sfida in Turchia: in bocca al lupo per il tuo futuro, Christopher!".