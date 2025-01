Le parole di Evelina Christillin su Andrea Agnelli

ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della sua esperienza negli esecutivi di UEFA e FIFA, che non andrà avanti per un terzo mandato: "Rifarei tutto altre cento volte. Così come sono sicura di aver trovato il momento giusto per chiudere. Prima che me lo chiedano altri. Superlega? Lì ragione e cuore si sono un po’ separati. C’erano cinquant’anni di vita con la miae una famiglia alla quale sono legatissima, gli Agnelli. Ma era giusto restare al fianco dell’UEFA. Non è stato facile con i tifosi, ho avuto la scorta, sui social sono apparse campagne sgradevoli".E sul rapporto con: "Sono rimasta addolorata. Dovevamo andare assieme in auto a Montreux, poi mi disse di andare da sola, lui sarebbe arrivato dopo. E da lì in poi… Gli ho voluto un bene immenso da bambino e ancora gliene voglio. Ora vive in Olanda e lavora per la, lo abbraccio. Nuova Juventus? Non sono disfattista e disperata, solo un po’ delusa. Un nuovo tecnico, un nuovo capo, serve tempo per investimenti così. E poi i giovani, gli infortuni, il deficit. Sui social c’è bisogno di reazioni immediate, io andrei piano con “la peggior Juve di sempre”. Le prime partite forse ci hanno illusi".