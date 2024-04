@ilbianconerocom L’Inter, l’esposto degli avvocati e una risposta che non arriva dai vertici FIGC

Per quale motivo non dovrebbe essere credibile un esposto di un gruppo di avvocati nei confronti dell'Inter ? Perché sono della? O perché non si può mettere in discussione la gestione finanziaria nonostante i debiti non restituiti, crediti non pagati da, assente dall'Italia da circa un anno?E' una: non avendo rispettati i requisiti Uefa della continuità aziendale, avrebbero potuto iscriversi al campionato? Una domandina facile facile, ora si attende la risposta di chi muove i fili, a partire da Gravina. Sono stati così fiscali quando c'erano le plusvalenze non normate, lo saranno anche stavolta con la squadra nerazzurra? O non ce la fanno?