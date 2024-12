Le parole di Arne Slot in conferenza stampa a proposito di Federico Chiesa, ormai prossimo al rientro dopo i primi complicati messi di adattamento al Liverpool:"Ciò di cui Chiesa ha bisogno è giocare e il problema è che se non giochi da cinque o sei mesi, a volte è difficile per un allenatore concedere i primi minuti perché non sai esattamente cosa puoi aspettarti"."Lo vedi in un campo di allenamento, lo vedi in amichevole in settimana o lo vedi in una partita della formazione Under 21 o cose del genere, ma non è la situazione nella quale ci troviamo. Giochiamo tante partire, quindi forse quella con il Southampton potrebbe essere quella giusta per lui per mettere nelle gambe qualche minuto”.“Ovviamente vediamo quali sono le sue qualità e le conosciamo, ma deve raggiungere un livello di condizione fisica. Fare delle sessioni di allenamento non è la stessa cosa di giocare, quindi è necessario avere dei minuti in campo per raggiungere determinati livelli. Se giochi in campionato e giochi in Champions League non è sempre facile trovare minuti, a meno che non si sia in vantaggio di quattro o cinque goal. A noi è accaduto una sola volta, per il resto sono sempre state gare combattute”.