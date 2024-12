di nuovo in campo. L'ex Juventus si è rivisto indossare la maglia delnel match di ieri sera in casa del Southampton, quando è subentrato a inizio ripresa a Trent Alexander-Arnold. I Reds hanno poi vinto la partita per 2 a 1, grazie ai goal segnati nel primo tempo da Darwin Nunez e Harvey Elliott (a nulla è servito il tentativo di accorciare le distanze degli avversari al 59' con la rete di Cameron Archer). L'esterno azzurro non giocava ormai da un po', tra i vari problemi fisici che non gli hanno consentito di esprimersi al meglio nel nuovo campionato.