Perpuò ancora riaprirsi la pista. L'esterno classe 1997 è sostanzialmente fuori rosa alla, che lo ha invitato a trovare una diversa sistemazione e potrebbe accontentarsi anche di un'offerta da 15 milioni di euro. Nelle scorse settimane il club giallorosso aveva già fatto un tentativo per lui, che però ha deciso di attendere e rifiutare l'offerta. Ora l'azzurro potrebbe ripensarci, consapevole tra l'altro di essere un profilo molto gradito a Daniele De Rossi. Che nella giornata di ieri, come raccontano i colleghi di Calciomercato.com, ha anche messo like a un post su Instagram dello stesso Chiesa. Qualcuno direbbe "indizio social"...