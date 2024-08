Juve, le ultime su Chiesa

Rispunta lasu. Come scrivono i colleghi di Calciomercato.com, l'agente Fali Ramadani è al lavoro come intermediario per trovare una sistemazione a Tammy Abraham in Arabia Saudita (dove i giallorossi stanno cercando di piazzare anche Paulo Dybala), la cui partenza potrebbe favorire il trasferimento nella capitale dell'esterno azzurro. La situazione potrebbe sbloccarsi presto, con la complicità dellache, a due giorni dall'esordio in campionato, non sembra aver cambiato idea su Chiesa, sempre fuori rosa.Nelle scorse ore, tra l'altro, si è parlato di una possibile operazione con il Chelsea che coinvolgesse Raheem Sterling , non concretizzata per via di divergenze tra i due club sulle valutazioni dei giocatori e i relativi ingaggi. Per Chiesa, dunque, può tornare davvero di attualità la pista Roma, con Daniele De Rossi sempre in pressing da grande estimatore del ragazzo. I prossimi giorni saranno decisivi, in un senso o nell'altro.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui