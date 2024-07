e Federicosi incontreranno per la prima volta oggi. Con la ripresa degli allenamenti della Juventus dopo il ritiro a Herzogenaurach, arriva anche il momento del confronto tra uno dei giocatori più importanti della rosa bianconera, ma in uscita, e il nuovo allenatore che sta già pianificando la squadra senza il numero 7. Lo scrive Gazzetta.A differenza degli altri azzurri come Federico, Andreae Nicolò, Chiesa non si è unito ai compagni subito dopo le vacanze. L’attaccante ha infatti usufruito di giorni di permesso matrimoniale concessi dalla società per sposarsi a Grosseto con Lucia Bramani. Dopo aver iniziato a lavorare alla Continassa lo scorso martedì, a seguito delle visite al J Medical e di qualche autografo ai tifosi, oggi Chiesa si riunirà al resto del gruppo e, di conseguenza, anche allo staff tecnico, incluso Motta.