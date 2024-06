Federico Chiesa ha giocato un'ottima gara contro l'Albania nell'esordio di Euro 2024. Strappi, dribbling e tanto lavoro sulla fascia per il giocatore bianconero. Non c'è stato solo questo, l'ex Fiorentina è andato vicino anche alla rete con una bella conclusione nel secondo tempo che ha sfiorato di poco il palo della porta. Una prestazione ottima e preziosa per l'ala bianconera, che è stato meritatamente premiato come MVP della sfida. Di seguito anche il tweet su X con la foto del giocatore che solleva sorridente il riconoscimento.