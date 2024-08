Chiesa al Liverpool: l'annuncio

Adesso è arrivata anche l'ufficialità.è un nuovo giocatore del. L'ex attaccante della Juve saluta i bianconeri dopo 131 partite ufficiali, 32 goal e 23 assist, oltre ad aver messo in bacheca due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.Chiesa lascia il club bianconero, dopo essere arrivato nel 2020 dalla Fiorentina, con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto. Il classe 1997, infatti, non rientrava più nei piani di Thiago Motta e di conseguenza si è lavorato al fine di trovare una soluzione immediata per scongiurare il pericolo di perdere a parametro zero il calciatore tra pochi mesi. Tale soluzione è stata trovata in questi ultimi giorni di mercato. E porta dritti verso Anfield.

We are delighted to announce that we have reached an agreement with Juventus for the transfer of Federico Chiesa, subject to international clearance. #BenvenutoFederico — Liverpool FC (@LFC) August 29, 2024

Le cifre e i dettagli dell'operazione

La nota ufficiale della Juventus:"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Liverpool FC per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa a fronte di un corrispettivo di € 12 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2023/2024, pari a € 3 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore".