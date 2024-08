è da oggi, giovedì 29 agosto, un nuovo giocatore del. L'attaccante classe 1997 lascia il club bianconero dopo quattro stagioni per vestire la maglia dei Reds con cui ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Dopo essersi congedato con il pubblico bianconero, precisando di non aver mai ricevuto un'offerta di rinnovo da parte della società zebrata, ha posato per la prima volta con la maglia del Liverpool: club nel quale indosserà il numero 14. Ma non solo, Chiesa - come si evince dal suo profilo Instagram - ha tolto la Juventus dai profili seguiti.(Foto: profilo Instagram Federico Chiesa)