continua la sua ricerca di un attaccante con caratteristiche simili a quelle di Federico. Nonostante il club nerazzurro abbia visto sfumare il potenziale obiettivo, passato alla Fiorentina, il presidente Beppe Marotta ha confermato l'interesse per giocatori di spicco.Per fare spazio a un eventuale acquisto come Chiesa, l'Inter deve prima completare alcune cessioni. Marko Arnautovic e Joaquin Correa sono i principali candidati a lasciare il club, e la loro partenza è cruciale per liberare risorse finanziarie e slot in rosa.Secondo La Repubblica, se l'Inter riuscirà a finalizzare la vendita dei due giocatori, tornerà con decisione sul mercato per Federico Chiesa. Il classe 1997, attualmente in uscita dalla Juventus, rappresenta un obiettivo ambito per il club meneghino, che considera l'italiano una soluzione ideale per rinforzare il proprio attacco.