Il futuro di Federicoè diventato un nodo cruciale per la Juventus, con il giocatore che si trova in una situazione di incertezza rispetto al suo futuro in bianconero. L’esterno italiano, in scadenza di contratto nel 2025, ha avanzato richieste significative per il rinnovo che la dirigenza torinese sembra riluttante a soddisfare. Di conseguenza, Chiesa è stato messo sul mercato a un prezzo ridotto, intorno ai 15 milioni di euro, un'importante riduzione rispetto al suo valore di mercato.La situazione di Chiesa è complicata anche dal punto di vista tecnico. L'attuale allenatore della Juventus, Thiago Motta, ha chiarito che l'esterno azzurro non rientra nei suoi piani tattici per la nuova stagione. Questa decisione ha accelerato la sua possibile cessione, rendendo Chiesa un giocatore appetibile per altre squadre in cerca di rinforzi di qualità.Secondo quanto riportato da Il Giornale, la Roma sembra essere la pista più calda per Chiesa. I giallorossi, sempre attenti alle opportunità di mercato, potrebbero rappresentare una destinazione interessante per l'esterno italiano, offrendo un palcoscenico importante e la possibilità di continuare a giocare a livelli elevati. Il club capitolino potrebbe sfruttare la situazione per rinforzare il proprio organico con un giocatore di grande talento e potenziale.