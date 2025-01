Chiesa, è cambiato tutto. Ora il Liverpool se lo tiene stretto

Getty Images

Federicoha messo fine alle voci di mercato che lo vedevano lontano dal Liverpool, ribadendo con fermezza la sua intenzione di restare a Anfield. Durante una conferenza stampa, l'ex giocatore della Juventus ha sottolineato il suo entusiasmo nel giocare per i Reds, dichiarando: "Anfield dà i brividi, giocare qui è pazzesco, e voglio continuare a farlo a lungo." Chiesa ha inoltre chiarito che il suo obiettivo è quello di restare al Liverpool e di dare il massimo per un club che considera tra i migliori al mondo. Le parole del giocatore arrivano in un momento di tranquillità, dissipando così ogni speculazione sul suo futuro e confermando la sua determinazione nel voler proseguire la sua avventura in Premier League.