Laè impegnata nella costruzione di un centrocampo completamente nuovo e, nelle speranze dei dirigenti bianconeri, più forte rispetto a quello delle ultime stagioni. Dopo aver ufficializzato l'acquisto del brasiliano Douglas Luize aver raggiunto un accordo con il Nizza per, il cui arrivo sarà annunciato a inizio settimana, Cristiano Giuntoli sta ora lavorando per un terzo importante acquisto: Teun. Ne scrive Calciomercato.com.La, che ha già ottenuto il gradimento di, non vorrebbe spingersi oltre quota 40-45 milioni di euro inclusi i bonus. Tuttavia,punta a incassare almeno. Le trattative continuano per ridurre questa distanza e arrivare a un accordo definitivo.Dal punto di vista del giocatore, la Juventus ha già compiuto passi importanti.ha espresso la sua preferenza per i bianconeri e ha chiuso la porta a altre possibili destinazioni. Questo accordo preliminare tra la Juventus e il centrocampista olandese è un segnale positivo, ma le trattative con l'Atalanta non sono ancora concluse.Per finalizzare l'acquisto di, laha bisogno di effettuare alcune cessioni. Tra i giocatori che potrebbero lasciare il club ci sono Federicoe Dean, quest'ultimo rientrato dal prestito alla Roma e corteggiato da Stoccarda, Borussia Dortmund e Bayern Monaco.Con l'arrivo di, centrocampista olandese classe 1998 che ha collezionato 49 presenze e segnato 15 gol nell'ultima stagione con l'Atalanta, la Juventus avrebbe diverse opzioni tattiche. Il tecnico potrebbe schierare un centrocampo a tre in un modulo 4-3-3 composto dai nuovi acquisti Thuram, Douglas Luiz e Koopmeiners. In alternativa, un modulo 4-2-3-1 potrebbe vedere Thuram e Douglas Luiz davanti alla difesa, con Koopmeiners inserito nel terzetto di trequartisti dietro l'unica punta.