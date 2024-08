Stando a Tuttosport, a spingere per il trasferimento dialè anche e soprattutto. Il tecnico della squadra blaugrana voleva l'esterno classe 1997 già ai tempi del Bayern Monaco, ma solo ora potrebbe riuscire ad averlo in squadra. Per chiudere la trattativa, però, il club catalano dovrà necessariamente liberarsi di altri ingaggi pesanti come quello di Ikay Gundogan e concretizzare qualche cessione come quella, che sembra imminente, di Mikayil Faye. La, da parte sua, è pronta ad accontentarsi di circa 15 milioni di euro per Chiesa, da tempo fuori rosa.