Giorgio, a Sky Sport, parla così dell'operazione Moise Kean alla Fiorentina."Moise l'ho visto crescere dagli allievi, primavera. Come finalizzatore è uno dei migliori, nell'attacco della porta… è molto bravo. E' grezzo tecnicamente, non lega il gioco. Ma negli spazi c'è, la porta la trova. Gli è mancata la costanza, anche di presenza nella settimana. Ma è giovane".- Così invece Aldo Dolcetti: "Dovrà essere lui bravo a conquistarsi la posizione da titolare. Per le caratteristiche che ha, se giocasse 30 partite potrebbe superare i 10-15 gol con tranquillità".