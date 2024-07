De Ligt, le parole di Chiellini

Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo compagno di squadra proprio in bianconero, De Ligt. Il difensore olandese sta vivendo un periodo complicato tra nazionale e club, visto che ha trovato poco spazio e potrebbe lasciare il Bayern Monaco in estate. Su di lui c'è il Manchester United."Sinceramente non mi sarei mai aspettato che giocasse cosi poco sia con l'Olanda che nel Bayern. Certo, se diversi allenatori, fanno le stesse scelte, evidentemente un motivo ci sarà..", ha detto Chiellini su De Ligt. I due hanno giocato insieme per due stagioni con la maglia bianconera.