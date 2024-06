Giorgio, a Sky Sport, torna a parlare del futuro della Juventus - di cui potrebbe presto fare di nuovo parte -, che cambierà rotta con Thiago Motta, prossimo allenatore bianconero."Da giocatore era già un allenatore in campo, si vedeva che sarebbe diventato un allenatore. Quest’anno ha fatto qualcosa di straordinario, ha tutto per far bene nella Juventus o in qualsiasi altra squadra. Se la Juventus ha voglia di viverla e di abbracciarla, poi riesce veramente a godersela. Spero che si troverà bene in bianconero, ma sono fiducioso".