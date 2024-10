Italia-Spagna, parla Chiara Beccari

L'attaccante della Juventus Women Chiaraha parlato ai canali ufficiali della FIGC in seguito al pareggio contro la Spagna. Queste le sue parole:"È stato un gol importante, inaspettato. Il colpo di testa non è il mio punto forte, segnare così è sempre un’emozione. Ho chiuso gli occhi e sono riuscita ad indirizzarla, è stata una grande emozione. Il mister ci ha ripetuto che potevamo giocarcela a viso aperto e ci ha dato fiducia. Penso che sia un ottimo pareggio e potevamo sperare anche in qualcosa di più. Una dedica? Alle mie compagne, a tutto lo staff per questi 10 giorni passati insieme. E alla mia famiglia che era in tribuna oggi".