Accordo raggiunto. Chiarafarà ritorno allaWomen, sarà parte della rosa di Max Canzi nella prossima stagione. La giocatrice classe 2004 firmerà la prossima settimana un accordo che la legherà alla Vecchia Signora fino al 2027. Nella nuova Juventus Women, quella allenata da Max Canzi che vedremo nella prossima stagione la giocatrice avrà un. L'obiettivo della Vecchia Signora infatti è quello di far crescere Chiara concedendole spazio. Nel 3-4-3 di Max Canzi dovrebbe agire come esterno offensivo di sinistra. L'accordo è stato raggiunto, la firma sul contratto ci sarà in settimana. Dopo due anni di prestito a Como Women e Sassuolo Beccari fa ritorno a Torino.