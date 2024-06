Dove vedere la Juventus in Serie A



Se sei un tifoso dellae vuoitutte le partite della tua squadra del cuore in TV, è essenziale conoscere le piattaforme di trasmissione per la prossima stagione. In questo articolo, ti forniremo una guida dettagliata sugli abbonamenti necessari per vedere la, la, lae la. Preparati a vivere ogni emozione bianconera direttamente dal tuo salotto!La Serie A sarà trasmessa principalmente da. Ecco come puoi abbonarti a ciascuna piattaforma:detiene i diritti per ladi tutte le partite della Serie A. Con un abbonamento a DAZN, potrai vedere tutte le partite della Juventus, oltre a quelle delle altre squadre del campionato.trasmetterà 3 partite per ogni giornata di campionato. Per accedere a queste partite, è necessario sottoscrivere l'abbonamento a Sky Calcio, in aggiunta al pacchetto base Sky.Lasarà trasmessa da. Per seguire le partite della Juventus in Champions League, ecco cosa devi fare:trasmetterà in esclusiva il miglior match del mercoledì. L'abbonamento include anche l'accesso a molti altri servizi di Amazon.trasmetterà molte delle partite della Champions League. L'abbonamento a Infinity+ offre una vasta gamma di contenuti oltre al calcio.Sky trasmetterà la maggior parte delle partite della. Per accedere a queste partite, è necessario avere il pacchetto Sky Sport, in aggiunta al pacchetto base Sky.Lasarà trasmessa in esclusiva da. Tutte le partite, inclusa la finale, saranno disponibili sui canali Mediaset.Le partite saranno trasmesse principalmente su, disponibili gratuitamente sul digitale terrestre. Per chi preferisce lo, è possibile seguire le partite su Mediaset Infinity.Lasarà trasmessa da. Anche in questo caso, potrai seguire la partita sia in TV che in streaming.La partita della Supercoppa Italiana sarà trasmessa su Canale 5, accessibile gratuitamente sul digitale terrestre. Inoltre, sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.