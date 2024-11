Chi sono le prossime avversarie della Juventus in Champions League?

27 novembre 2024: Aston Villa-Juventus

11 dicembre 2024: Juventus-Manchester City

21 gennaio 2025: Bruges-Juventus

29 gennaio 2025:Juventus-Benfica

Grazie al pareggio maturato sul campo del Lille, laha toccato quota 7 punti in questa prima fase dellaproprio in occasione del giro di boa. Disputate le prime quattro partite, infatti, ne rimangono altre quattro per decretare il destino dei bianconeri in Europa.Le prossime avversarie della Juventus in Champions League saranno l'Aston Villa, il Manchester City, Bruges e Benfica.