Chi è Youssouf Fofana: la carriera



L'esordio



In quali squadre ha giocato?

Strasburgo dal 2017 al 2020

Monaco dal 2020 a oggi



Le caratteristiche



Il ruolo

L'esordio

In quali squadre ha giocato?

Strasburgo dal 2017 al 2020

Monaco dal 2020 a oggi

Le caratteristiche

Il ruolo

La continua a muoversi con determinazione sul mercato per completare la rosa da mettere a disposizione di. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club bianconero avrebbe effettuato un sondaggio approfondito per Youssouf del, valutato tra i 15 e i 16 milioni di euro, più bonus.Youssouf Fofana, nato a Parigi il 10 gennaio 1999, ha compiuto 25 anni. Pur non essendo più considerato un giovane talento in ascesa, vanta una consolidata esperienza nel suo campionato, accumulando oltre 200 presenze tra le file di Strasburgo e Monaco. Inoltre, ha già disputato quasi 20 partite con la Nazionale francese guidata da Didier Deschamps, ricevendo convocazioni regolari da circa un anno e mezzo.L'esordio di Youssouf Fofana in Ligue 1 è avvenuto ad un'età relativamente avanzata, oltre i, se confrontata con la media del campionato francese. Tuttavia, in poco più di una stagione è riuscito a convincere il Monaco a puntare su di lui. Nel gennaio del 2020, il club monegasco ha investito 15 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni insieme a quelle di, in una coppia di acquisti di tutto rispetto.Se per l'evoluzione di carriera è stata esplosiva, portando al Monaco un ricavato di quasi 80 milioni di euro, per Fofana è stato necessario un po' più di tempo. Tuttavia, il centrocampista francese è riuscito comunque a emergere come uno dei migliori nel panorama nazionale, confermandosi come un elemento di valore per il Monaco e oltre.Le sue qualità non sono sfuggite a diverse squadre interessate a portarlo via dal Principato di Monaco. Fofana è un centrocampista che ha completato la sua maturazione in Ligue 1, evidenziando segnali promettenti di essere un autentico. La sua presenza è fondamentale nel cuore del campo, svolgendo un ruolo cruciale nel filtro difensivo che consente alle squadre di avanzare con maggiore sicurezza. Inoltre, la sua capacità di coprire ampi spazi di campo, sia con o senza palla, lo rende un elemento estremamente prezioso per qualsiasi squadra.Fofana può giocare nei due di come mezzala di contenimento, di fianco a un "ragionatore" più puro, come potrebbe essere Douglas Luiz, Locatelli o Fagioli.