Laè alla ricerca di nuovi profili che possano andare a rimpolpare il pacchetto esterni a disposizione di. In questa lista si è infatti aggiunto un nuovo nome da monitorare con estrema attenzione, ovvero quello di. Andiamo a scoprire tutto ciò che c'è da sapere sul calciatore finito nei radar di mercato bianconeri.Tiago Santos è un esterno portoghese, classe 2002, che attualmente veste la maglia del. Diventato un punto fermo della formazione francese, il talento lusitano ha chiuso la sua ultima stagione collezionando 43 presenze e 3 goal complessivi.Cresciuto nel settore giovanile dello Sporting, dove gioca dal 2009 al 2017 e dal 2019 al 2021, prima di passare all'Estoril Praia, club che nell'estate del 2022 lo fa debuttare nella massima serie portoghese. Dopo una sola stagione tra i professionisti, in patria, il 5 luglio del 2023 viene acquistato dal Lille, con cui debutta anche nelle competizioni europee esordendo in Conference League. Il buon impatto con il calcio francese gli vale anche l'ingresso nel giro dell'Under 21 portoghese.Tiago Santos è un esterno che predilige giocare sulla corsia di destra. Abile in entrambe le fasi, nasce come terzino e quindi collocabile come esterno di destra in una linea a quattro difensiva. Nel corso della sua giovane carriera ha anche orbitato in qualità di ala e di esterno offensivo.Il contratto di Tiago Santos, arrivato al Lille nell'estate del 2023, scadrà tra ben quattro anni. Il suo legame con il club transalpino, infatti, è valido fino al 30 giugno 2028.





