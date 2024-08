Chi è stato l'ultimo numero 10 della Juventus?

La Juventus si prepara ad insignire Kenan Yildiz della prestigiosissima maglia numero 10 del club bianconero. Un segnale eloquente circa la volontà, in casa Vecchia Signora, di costruire un progetto a lungo termine nel quale il gioiello turco sarà destinato a ricoprire un ruolo di primaria importanza, da vero e proprio epicentro tecnico di Madama. Il 10 a Yildiz - in attesa dell'ufficialità - proietta il 19enne turco nella schiera dei grandi calciatori del passato che hanno vestito la maglia più rappresentativa della storia della Juve. Da Platini a Baggio, da Del Piero a Tevez passando per Dybala. Calciatori i cui nomi rievocano dolcissimi ricordi ai tifosi della Juve. Nomi che trasudano storia rigorosamente a tinte bianconere.L'ultimo numero 10 della Juventus è stato Paul Pogba, il quale ha indossato la storica maglia bianconera nella stagione 2021/22 e all'inizio della stagione 2022/23 prima del test antidoping che ha evidenziato la sua positività al nandrolone, che gli è costato poi una sanzione pesantissima: quattro anni di squalifica in attesa di andare a processo per provare a fare valere le proprie ragioni.