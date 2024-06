La carriera del giocatore

La stagione in Olanda deludente, la rinascita in Spagna



Statistiche stagione LIGA 23/24

Reti segnate: 9

Assist confezionati: 10

Caratteristiche del giocatore

Laha voltato decisamente pagina dopo la conclusione della stagione. Chiuso il rapporto con Massimilianoe in attesa dell'sta lavorando per rinforzare adeguatamente la rosa dellain vista della prossima annata, che sarà condita da ben cinque competizioni. Uno degli obiettivi della Juventus è Sávio Moreira de Oliveira , meglio conosciuto comeAndiamo a vedere carriera e caratteristicheLa carriera del brasiliano parte dalle spiagge del Brasile. Lì tocca i primi palloni e viene notato da alcuni osservatori dell'Atletico Mineiro nel 2018. Esordisce in prima squadra il 19 settembre 2020 contro l'Atletico Goianiense, all'età di 16 anni. Viene successivamente acquistato dal Troyes, club francese, che lo gira in prestito in Olanda, precisamente al PSV.La stagione con i Boeren non è brillante, viene impiegato poco in prima squadra e a volte è aggregato alle giovanili. Chiusa l'esperienza in Olanda, il club francese lo gira al Girona. Qui il vento cambia decisamente. Con gli spagnoli è protagonista di una grande stagione in Spagna, condita dalla doppia cifra di gol e assist (11+10) tra campionato e Coppa del Re.Savinho è un giocatore che nasce sul settore di sinistra. La posizione in cui viene impiegato più spesso è quella di ala sinistra, anche se è possibile vederlo giocare sia come trequartista dietro le punte che come ala destra. Il piede preferito è il sinistro. Profilo che si sposerebbe dunque con la nuova idea di calcio di Motta, che predilige infatti moduli come il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Tra le qualità migliori del giocatore ci sono l'ottimo controllo palla e una buona velocità.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.